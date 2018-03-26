Взрыв химической смеси рассматривается в качестве одной из версий обрушения здания в Станьково

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв химической смеси рассматривается в качестве одной из версий обрушения здания в деревне Станьково Дзержинского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства происшествия. "По результатам проведенных первоначальных мероприятий Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений (ч. 2 ст. 302 УК). Предварительный анализ ситуации с учетом первоначальных следственных действий дает основания рассматривать в качестве одной из версий взрыв химической смеси в помещении, где осуществлялось производство дезинфицирующих и моющих средств", - проинформировала Татьяна Белоног.

По данным следствия, днем 23 марта в производственном помещении частного предприятия произошел взрыв, и обрушилось здание. Следователи вместе с экспертами в области взрывотехники и сотрудниками МЧС провели осмотр места происшествия. Сейчас проводится комплекс следственных действий - допросы пострадавших, свидетелей, работников, должностных лиц организаций, выемка документов. По словам Татьяны Белоног, назначены необходимые экспертные исследования, которые позволят установить степень полученных пострадавшими повреждений, причины взрыва и другие обстоятельства произошедшего.

На момент взрыва помещение было закрыто, работников там не было. От разлетевшихся фрагментов кирпичной стены пострадали двое оказавшихся поблизости мужчин, 1985 и 1972 годов рождения. Они находятся в больнице с телесными повреждениями, их жизни ничего не угрожает.-0-