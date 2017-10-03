За минувшие сутки пяти заблудившимся грибникам понадобилась помощь спасателей

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спасатели за прошедшие сутки три раза выезжали на поиски заблудившихся грибников, все пять потерявшихся в лесах нашлись, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о заблудившейся в лесу возле деревни Демехи Речицкого района семейной паре поступило спасателям 2 октября в 9.30. Мужчина и женщина еще днем 1 октября ушли в лес за грибами и потерялись. В поисках были задействованы спасатели и работники милиции. В 12.45 пропавших нашли сотрудники МЧС, в медицинской помощи они не нуждались.
Позже спасателям из Мстиславля сообщили о заблудившихся в лесу около деревни Гимбатовка мужчине и женщине. В лес за грибами они ушли 2 октября и не смогли найти выход самостоятельно. Вечером благодаря усилиям работников МЧС и РОВД потерявшиеся вышли из леса на звуки сирены автомобиля спасателей. После осмотра медицинской бригадой их отпустили домой.
Кроме этого, в лесном массиве возле деревни Ляховщина Вилейского района заблудилась пенсионерка. В поисках участвовали работники МЧС и сотрудники милиции. В полночь женщина вышла из леса самостоятельно, в медицинской помощи не нуждалась.-0-
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