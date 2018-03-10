10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пять дней акции "Трезвый водитель" на территории Минской области задержано 56 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Республиканская профилактическая акция "Трезвый водитель" на территории Минской области проводится с 6 по 12 марта.

Только за прошедшие сутки задержано 22 нетрезвых водителя. В том числе три сообщения поступили в дежурную часть от граждан об управлении транспортными средствами нетрезвыми водителями, и все три факта подтвердились, водители задержаны.

ГАИ Минской области призывает граждан не оставаться равнодушными и безучастными и сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 8(017) 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный) о случаях, когда транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения.

За управление транспортным средством в таком состоянии либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5).

В случае повторного управления в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

ГАИ также призывает водителей учитывать информацию о неблагоприятных погодных условиях, интенсивность движения, быть предельно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию, скоростной режим, в обязательном порядке использовать ремни безопасности.-0-