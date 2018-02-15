15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За пьяные поездки у жителя Гродненского района конфисковали квадроцикл. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня суд Гродненского района на выездном заседании в здании ГАИ УВД Гродненского облисполкома рассмотрел дело 44-летнего сельчанина. Мужчина дважды в течение года задерживался нетрезвым за рулем.

Он попал в поле зрения инспекторов ГАИ летом 2017 года, когда выпившим ехал на мотоцикле "Минск". Его лишили водительского удостоверения на три года, а также наказали внушительным штрафом. Полностью штраф нарушитель до сих пор не погасил.

31 декабря, выпив пива, мужчина решил навестить знакомого. Поехал к нему на квадроцикле. Дома товарища не застал. А, когда уезжал, повредил припаркованный во дворе автомобиль. Прибывшие на вызов сотрудники ГАИ заметили явные признаки опьянения у водителя квадроцикла, однако он от освидетельствования отказался.

Обвиняемый на суде вину признал и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год без направления в исправительное учреждение с лишением водительских прав на 5 лет. Ему предстоит выплатить штраф 120 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br24,5). Квадроцикл стоимостью в Br2 тыс. конфискован.-0-