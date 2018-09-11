За пользование данными с чужого телефона против жителя Островца завели дело

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Островца обвиняется в совершении ряда преступлений против информационной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Островецким районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего жителя Островца по фактам совершения преступлений против информационной безопасности. В апреле он был на экскурсии в Гомельской области. Нашел чужой мобильный телефон. Как оказалось, его потерял 23-летний гомельчанин. Житель Островца решил использовать находку в корыстных целях.

"Уже на следующий день он изменил личную конфиденциальную информацию владельца телефона в его профиле в социальной сети, воспользовавшись сохранившимися в гаджете логином и паролем. Кроме того, произвел замену первоначального пользовательского пароля, тем самым заблокировав потерпевшему аккаунт на интернет-ресурсе", - сказал Сергей Шершеневич. После этого молодой человек с аккаунта потерпевшего за счет имевшихся в чужом электронном кошельке денег совершил покупки для компьютерной игры на $18.

Допросив потерпевшего и свидетелей, проведя осмотры, иные следственные и процессуальные действия, следователи собрали достаточные доказательства. Обвиняемому инкриминировано совершение трех преступлений - модификация компьютерной информации (ч.1 ст.350 УК), умышленное блокирование компьютерной информации (ч.1 ст.351 УК) и несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной и иной личной заинтересованности (ч.2 ст.349 УК). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, перед органами внутренних дел следователи инициировали вопрос привлечения обвиняемого к административной ответственности по факту присвоения найденного заведомо чужого имущества (ст.10.6 КоАП).

Причиненный материальный ущерб обвиняемый возместил добровольно полностью. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-