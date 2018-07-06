Заблудившаяся пенсионерка провела ночь в лесу

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе пенсионерка из Минска заблудилась и провела ночь в лесу, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о том, что в лесу у деревни Березино Докшицкого района потерялась пенсионерка, поступило от дежурного РОВД 5 июля в 18.48. "Выяснилось, что 82-летняя минчанка утром ушла из деревни в лес и заблудилась. К поискам женщины подключились сотрудники МЧС, РОВД и местные жители. К месту вызова также была направлена бригада медиков, которая дежурила на случай, если женщине понадобится медицинская помощь. Связь с потерявшейся пенсионеркой поддерживалась при помощи мобильного телефона", - рассказали в МЧС.

Сегодня в 04.50 минчанка была обнаружена. Состояние оценивалось как удовлетворительное, в медицинской помощи женщина не нуждалась.

Спасатели напоминают всем, кто собирается в лес за ягодами или грибами, что нужно быть подготовленными. С собой необходимо взять заряженный мобильный телефон, воду, нож, спички, необходимые лекарства. Вспомнить правила ориентирования в лесу, изучить карту местности, сообщить родным о предполагаемом маршруте и времени возвращения. Подробнее о правилах безопасности в лесу можно узнать в разделе "Будь готов!" на сайте МЧС.-0-