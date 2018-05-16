Задержан минчанин с нелегальными фармпрепаратами на Br59 тыс.

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавца нелегальных фармакологических препаратов с товаром на Br59 тыс. задержали в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники за реализацию фармакологических препаратов без лицензии задержали 24-летнего минчанина. У него изъято почти 21 тыс. таблеток и более 4 тыс. ампул на общую сумму около Br59 тыс. Составлен административный протокол по ч.1 ст.12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность).

Также столичные милиционеры задержали 26-летнего безработного жителя Борисова, который нелегально продавал стероидные препараты без соответствующего разрешения. Изъято 228 единиц товара на Br12 тыс. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст.12.7 КоАП.

К административной ответственности по ч.1-1 ст.12.7 КоАП был привлечен и 39-летний тренер столичного фитнес-клуба - он реализовывал среди своих знакомых спортивное питание без соответствующих документов. Изъято спортивное питание на общую сумму около Br14,5 тыс. Как отметили в милиции, все фармакологические препараты и питание привозились из России и продавались в кругу знакомых.-0-