2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан один из руководителей Могилевского автомобильного завода имени Кирова, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следственным управлением УСК по Могилевской области на основании собранных сотрудниками УБЭП УВД Могилевского облисполкома материалов возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Могилевского автомобильного завода имени С.М. Кирова и директора частного предприятия. "Они обеспечили принятие и отражение по бухгалтерскому учету завода заведомо подложных товарно-транспортных накладных за поставку от частного предприятия, которой в действительности не было. После на счета фирмы были перечислены деньги за якобы поставленный товар. Таким образом фигуранты завладели более Br50 тыс.", - проинформировала Оксана Соленюк.

Действия подозреваемых квалифицированы следствием по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере). Они находятся под стражей. В рамках проведения первоначальных следственных и процессуальных действий изъяты необходимые финансовые документы, которые приобщены к материалам уголовного дела. Устанавливаются и допрашиваются лица, причастные к совершению сделок, осуществляется процессуальное закрепление доказательств.-0-