10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в мошенничестве с недвижимостью в Минске и Минском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Центральным (г.Минска) отделом Следственного комитета в отношении Михаила Третинникова расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина задержан. "Мошенничество связано со сделками с недвижимостью и земельными участками в Минске, Минском районе. Речь идет в том числе о Лапоровичах, Зацени. Следователями признаны в качестве потерпевших 11 человек. Ведется работа по установлению иных потерпевших", - проинформировала Юлия Гончарова.

Изымается документация в кадастровых агентствах, проводятся иные следственные действия. "Следователи работают с задержанным. Периодом начала преступной деятельности мужчины, по нашим данным, является вторая половина 2012 года", - сказала она.-0-