11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней девушки в Кировском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома и Кировского РОВД задержали подозреваемого в убийстве считавшейся без вести пропавшей Анастасии Талыш. "Задержан 17-летний житель деревни Селица Кировского района. Под тяжестью неопровержимых улик он сознался в совершении преступления. Следователи проводят все необходимые действия для установления причин и мотива преступления", - рассказал начальник управления уголовного розыска УВД Александр Москалев.

Установлено, что 29 мая 19-летняя девушка возвращалась с занятий в колледже домой. "Она вышла на остановке общественного транспорта и по пути к дому встретила своего одногруппника. Между ними произошла ссора, в результате которой парень нанес знакомой телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, парень перенес тело девушки в кустарник у его приусадебного участка, где оно и пролежало до обнаружения. Кроме того, он завладел ее телефоном и деньгами. Действия подозреваемого следствием квалифицированы как убийство (ч. 2 ст. 139 УК)", - сообщила официальный представитель управления СК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки в Кировском районе Девушка 29 мая возвращалась с занятий в колледже домой на автобусе по маршруту Жиличи-Дубовое-Кировск. Выйдя на остановке "д.Павловичи", домой она так и не дошла.

Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области по постановлению следователей проводит судебно-биологические, судебно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопическую и другие экспертизы. Учитывая тяжесть совершенного преступления, следователи планируют применение к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, тело пропавшей 29 мая девушки было найдено 6 июня недалеко от остановки "д.Павловичи".-0-