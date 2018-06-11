11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней девушки в Кировском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Сотрудники управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома и Кировского РОВД задержали подозреваемого в убийстве считавшейся без вести пропавшей Анастасии Талыш. "Задержан 17-летний житель деревни Селица Кировского района. Под тяжестью неопровержимых улик он сознался в совершении преступления. Следователи проводят все необходимые действия для установления причин и мотива преступления", - рассказал начальник управления уголовного розыска УВД Александр Москалев.
Установлено, что 29 мая 19-летняя девушка возвращалась с занятий в колледже домой. "Она вышла на остановке общественного транспорта и по пути к дому встретила своего одногруппника. Между ними произошла ссора, в результате которой парень нанес знакомой телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, парень перенес тело девушки в кустарник у его приусадебного участка, где оно и пролежало до обнаружения. Кроме того, он завладел ее телефоном и деньгами. Действия подозреваемого следствием квалифицированы как убийство (ч. 2 ст. 139 УК)", - сообщила официальный представитель управления СК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области по постановлению следователей проводит судебно-биологические, судебно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопическую и другие экспертизы. Учитывая тяжесть совершенного преступления, следователи планируют применение к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщалось, тело пропавшей 29 мая девушки было найдено 6 июня недалеко от остановки "д.Павловичи".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3552 BYN
|2.35 BYN
|2.357 BYN
|USD
|2.0016 BYN
|1.994 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1927 BYN
|3.19 BYN
|3.205 BYN