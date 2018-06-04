Задержан скрывшийся с места ДТП в Белыничах водитель

4 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правоохранители установили и задержали скрывшегося с места ДТП водителя, сбившего насмерть женщину в Белыничах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В Белыничах 2 июня в 20.07 по улице Дайнеко был совершен наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу местную жительницу 1939 года рождения. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице. Водитель с места ДТП скрылся. В Могилеве и шести районах области вводился план "Перехват".

Фото ОГАИ Белыничского РОВД

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий 3 июня сотрудниками управления уголовного розыска УВД облисполкома, Белыничского РОВД, а также областной и белыничской ГАИ разыскиваемый водитель был установлен и задержан. Им оказался 36-летний гражданин Российской Федерации. После совершения ДТП он загнал автомобиль со следами механических повреждений в лесополосу вблизи д.Браково Могилевского района, где и оставил.

По факту ДТП Белыничским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).-0-