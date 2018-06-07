Задержан второй подозреваемый в нападении на пенсионера в Столбцовском районе

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан второй подозреваемый в разбойном нападении на пенсионера в Столбцовском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Нападение на 79-летнего пенсионера было совершено 5 июня в деревне Денисы Столбцовского района. В незакрытый дом пожилого сельчанина зашли двое неизвестных и, угрожая ножом, начали требовать деньги. Нападавшие связали пенсионера, ножом нанесли ему телесные повреждения, похитили Br3 тыс., после чего скрылись. Освободившись, мужчина позвонил в милицию.

Во время первоначальных оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления могут иметь отношение двое сезонных рабочих местного сельхозпредприятия. Были установлены их личности, это 47-летний житель Воложинского района и 48-летний житель Логойского района. Оба ранее были судимы. Было установлено, что они на попутном транспорте направились в поселок Ивенец Воложинского района, где приобрели спиртные напитки, продукты питания, после чего поехали в деревню Шараи. Там сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых. Второй нападавший, забрав большую часть похищенного, скрылся.

Как рассказали в управлении уголовного розыска УВД Минского облисполкома, далее основные усилия были направлены на установление вероятных контактов разыскиваемого. В результате масштабного розыска подозреваемый был задержан сотрудниками Копыльского РОВД в деревне Быстрица. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания Столбцовского РОВД.

По поводу разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.-0-