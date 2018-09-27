Задержание начальника управления Минздрава не связано с закупкой вакцины "Эупента" - СК

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения, возбужденное по материалам ГУБОПиК МВД. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Действия начальника управления квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки) УК. "Указанные факты не связаны с проведением процедуры закупки вакцины "Эупента", - обратила внимание Юлия Гончарова.
"Женщина задержана, проводятся неотложные следственные действия. Следствие будет ходатайствовать о применении к ней меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила официальный представитель СК.
По данным следствия, подозреваемая с января 2015 года по март 2018-го неоднократно принимала материальные ценности и приобретала выгоды имущественного характера за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию.-0-
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