Задержанного в Минске по линии Интерпола иностранца объявила в розыск Австрия

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранного гражданина, задержанного в Национальном аэропорту Минск, объявили в розыск по линии Интерпола правоохранительные органы Австрии, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.
Мужчина был задержан 4 октября, на следующий день заместитель минского транспортного прокурора вынес постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи. В настоящее время гражданин России 1988 года рождения находится в СИЗО №1. Он подозревается в причастности к террористическим действиям.
"Ордер на арест гражданина выдал в апреле 2016 года окружной прокурор суда города Грац, 9 октября белорусская сторона через каналы Интерпола сообщила австрийским коллегам о задержании. В течение 40 дней со дня задержания в Генпрокуратуру должны поступить материалы для экстрадиции. Им будет дана правовая оценка", - проинформировал Дмитрий Брылев.-0-
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