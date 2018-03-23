Задержанный в Минске за наркоторговлю иностранец подозревается в причастности к международной группе

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанный в Минске иностранец подозревается в причастности к международной группе наркоторговцев, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Столичные следователи во взаимодействии с оперативниками устанавливают обстоятельства противоправной деятельности иностранного гражданина. Он подозревается в причастности к международной преступной организации по распространению наркотиков. "Вечером 20 марта у 26-летнего иностранца в съемной квартире на ул.Фроликова правоохранители обнаружили и изъяли около 600 г психотропов - более 440 г aльфа-PVP и больше 140 г мефедрона. Наличие данных веществ в изъятом порошке установили специалисты Госкомитета судебных экспертиз", - проинформировала Марина Дранькова.

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Советским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка особо опасных психотропных веществ, в крупном размере). "Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение, и он заключен под стражу. По имеющимся данным, мужчина был фасовщиком самого крупного интернет-магазина психотропов в Беларуси, и должен был стать главным куратором сети по распространению наркотиков в Минске", - сказала Марина Дранькова.

Следствие продолжается, окончательная правовая квалификация действиям обвиняемого будет дана по завершении расследования.-0-