Задержаны сбежавшие из Могилевской областной психиатрической больницы подростки

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбежавшие из Могилевской областной психиатрической больницы подростки задержаны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич.

Подростков задержали 27 сентября в Мстиславле. После побега из больницы они угнали три машины в Могилеве: ГАЗ 3102 "Волга" и два автомобиля ВАЗ-21063. "Волгу и одни из "жигулей" из-за технеисправности бросили на соседних улицах, а на третьей направились в Мстиславль, где и были остановлены сотрудниками ГАИ. В настоящее время они задержаны до предъявления обвинения в совершенных преступлениях", - проинформировали в УВД облисполкома.

Как сообщалось, 24 сентября 17-летние Иван Янковский и Алексей Астапенко, а также 16-летний Кирилл Макарь примерно в 18.00, разбив окно на первом этаже, самовольно ушли из отделения больницы, где находились на обследовании. Все трое - учащиеся средних специальных учреждений образования области. Они намеренно скрывались от сотрудников органов внутренних дел, склонны к уклонению от прохождения обучения, совершению преступлений и бродяжничеству. По информации правоохранителей, они направлялись в Российскую Федерацию. Одного из них, ранее судимого за кражи Ивана Янковского, воспитанника Могилевского государственного СПТУ №2 закрытого типа 8 сентября нашли на стройке в Москве, после того как 30 августа он в компании товарищей самовольно ушел из подросткового лагеря в Мстиславском районе.-0-