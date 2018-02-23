23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны участники мошеннической схемы закупок медтехники за бюджетные средства, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД выявили преступную схему закупок медтехники за бюджетные средства. Сумма ущерба исчисляется миллионами рублей. "Организаторами криминальной схемы являются жители Минска. Злоумышленники подменяли товаросопроводительные документы, увеличивали стоимость иностранной медтехники и через подконтрольные компании (зарегистрированные в Беларуси, Эстонии и Великобритании) поставляли ее для медучреждений нашей страны. Стоимость оборудования завышалась в 2-3 раза, а в некоторых случаях - до 14 раз. Только в результате исполнения одного контракта на поставку медтехники стоимостью 7 млн евро для онкодиспансера в 2014 году на своих посреднических услугах они заработали 4 млн евро", - проинформировали в МВД.
Главным следственным управлением Следственного комитета по материалам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД в отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). Оперативники задержали 12 организаторов и участников махинаций с бюджетными средствами. "При обысках изъяты крупные суммы иностранной валюты, авто премиум-класса, наложен арест на недвижимость - квартиры и коттеджи. Участниками преступной группы в счет погашения причиненного ущерба государству уже возмещена сумма в 1,5 млн евро", - рассказали в МВД.
Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех эпизодов преступной деятельности, соучастников и пособников криминальной схемы, а также полному возмещению ущерба государственному бюджету.-0-
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