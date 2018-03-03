Задержка транспорта и мелкие ДТП: в Минске из-за снегопада усложнилась дорожная обстановка

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожная обстановка в Минске из-за снегопада к обеду несколько усложнилась: возникают перебои в движении общественного транспорта, столичная ГАИ ввела план "Погода", сообщает БЕЛТА.

Согласно оперативной информации на сайте ГП "Минсктранс", с самого утра периодически возникают задержки в работе общественного транспорта (преимущественно троллейбусов и трамваев), в основном вызванные ДТП. С 13.18 на ул. Я.Коласа от остановочного пункта "Белинского" в направлении ДС "Зеленый Луг" произошла остановка движения трамваев на маршрутах №№ 5, 6, 11. Были внесены оперативные корректировки, организован временный автобусный маршрут, а через полчаса движение по привычным маршрутам было восстановлено. С утра задержки составляли от 10 до 20 минут, сейчас - до часа.

В данный момент сервис "Яндекс.Пробки" оценивает ситуацию с заторами в городе на 7 баллов. Сложности испытывают водители на участке МКАД от ул. Казинца в направлении Игуменского тракта и на транспортной развязке в этой зоне, остальные пробки наблюдаются преимущественно в центре Минска.

ДТП регистрируются во всех районах города. Однако Госавтоинспекция уверяет: погодные условия не спровоцировали крупных аварий. Тем не менее во избежание таковых введен спецплан "Погода". Сотрудники не только обеспечивают безопасность движения, но также при необходимости оказывают помощь автомобилистам. Они круглосуточно контролируют состояние проезжей части, оперативно информируют дорожно-эксплуатационные службы о проблемных участках, организуют сопровождение снегоуборочной техники патрульными автомобилями. ГАИ призывает водителей снижать скорость.

В настоящее время полным ходом идет расчистка улиц от снега и обработка проезжей части. Основное внимание уделяется спускам и подъемам на путепроводах, МКАД, полосам дорог, где движется общественный транспорт. По информации ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома", количество вывезенного со столичных улиц снега с 1 марта уже превысило 14,1 тыс. куб.м. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять внимательность и осторожность.-0-

Фото Рамиля Насибулина.

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