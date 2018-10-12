Закладчика психотропов задержали под Минском

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Жуков Луг под Минском милиция задержала 22-летнего жителя Борисова с 45 свертками с психотропом. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Уголовное дело о незаконном обороте особо опасных психотропов (ч.3 ст.328 УК) возбуждено Минским районным отделом Следственного комитета. "При личном досмотре у него было обнаружено 45 свертков с порошком общей массой 60 г. По заключению срочного химического исследования, которое проводили эксперты управления ГКСЭ по Минской области, большая часть свертков содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP", - рассказала Татьяна Белоног.

Следствие полагает, что подозреваемый работает на интернет-магазин по продаже психотропов так называемым минером. В его обязанности входило размещение закладок на территории Минской области. "Сейчас с задержанным работает следователь. Исследуются изъятые мобильные устройства, банковские карточки и иные вещественные доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности. Расследование продолжается", - добавила Татьяна Белоног.-0-