Заключен под стражу мужчина, нападавший на женщин в Серебрянке

февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключен под стражу мужчина, нападавший на женщин в микрорайоне Серебрянка в Минске, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.
В Генпрокуратуре проинформировали, что "заместитель прокурора Минска 9 февраля санкционировал заключение под стражу 26-летнего жителя столицы, подозреваемого в изнасиловании (ч.1 ст.166 Уголовного кодекса) и особо злостном хулиганстве (ч.3 ст.339 УК)". Такая мера пресечения избрана с учетом обстоятельств совершенных преступлений, их тяжести, наличия неснятой и непогашенной судимости, а также данных о личности обвиняемого.
По данным органа предварительного расследования - управления Следственного комитета по Минску - мужчина подозревается в нападении с ножом на женщин в лесном массиве на ул. Якубова, а затем через несколько дней на ул. Кабушкина. "При изучении личности задержанного установлено, что он ранее судим, нигде официально не работал, подрабатывал случайными заработками", - отметили в Генпрокуратуре.
Как сообщалось, 26-летний мужчина, нападавший на женщин в Минске, был задержан в начале февраля. При проведении личного обыска у молодого человека был обнаружен кухонный нож. Молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Ему может грозить срок лишения свободы до 10 лет.-0-
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