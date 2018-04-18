18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Замдиректора "Гродноэнерго" принимал взятки от поставщика оборудования, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела по обвинению заместителя генерального директора РУП "Гродноэнерго" в совершении преступлений против интересов службы и порядка управления. Выявлены они были сотрудниками Комитета государственной безопасности в ходе целенаправленной работы по противодействию коррупции.

С 2014 по сентябрь 2017 года руководитель вступил в сговор с представителем одного из обществ с ограниченной ответственностью. За взятки он информировал заинтересованных лиц о предполагаемом к закупке оборудовании и его характеристиках, поступающих от иных субъектов хозяйствования предложениях, предоставлял информацию об участниках и заявленных ими ценах. Таким образом руководитель создавал условия для того, чтобы именно это ООО стало победителем процедуры. В качестве взяток он получил около Br14 тыс.

"Кроме того, будучи допущенным к государственным секретам, заместитель генерального директора изготовил светокопию документа, содержание которого относится к госсекретам и составляло служебную тайну", - отметил Сергей Шершеневич. С содержанием документа был ознакомлен человек, не имеющий соответствующего допуска.

Должностному лицу предъявлено обвинение в совершении двух преступлений - получении взятки в крупном размере (ч.2 ст.430 УК) и умышленном разглашении иных сведений, составляющих служебную тайну (ч.1 ст.375 УК).

Обвиняемый содержится под стражей. Следователи наложили арест на его имущество, в том числе недвижимость, банковские денежные средства в сумме почти $31 тыс. и свыше Br5 тыс., коллекцию дорогостоящих монет и иные материальные ценности. Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.-0-