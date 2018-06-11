Замдиректора Республиканского центра по оздоровлению больше года бесплатно жила в санатории

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения больше года бесплатно жила в санатории, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела о коррупции в сфере санаторно-курортного лечения. "Установлено, что 58-летняя заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения принимала взятки от руководства санаториев Беларуси. Вознаграждения она получала за благоприятное решение входящих в ее компетенцию вопросов. Это закупка центром путевок и услуг у оздоровительных учреждений для распределения по организациям и благополучное прохождение плановой аттестации. Так, по одному из эпизодов установлено, что женщина в качестве взятки от директора санатория безвозмездно получила услугу в виде проживания в номере повышенной комфортности и жила там более 420 суток, чем причинила ущерб учреждению на сумму более Br29 тыс.", - рассказали в СК.

В период с марта 2014-го по январь 2017 года за вознаграждение в виде денег, имущества и строительно-ремонтные услуги замдиректора давала незаконные указания руководителям санаторно-курортных организаций по заключению договоров подряда на строительные работы с фирмой, интересы которой она продвигала.

Обвиняемой по уголовному делу является и главный врач одного из санаториев. Она по указанию замдиректора центра организовывала проведение фиктивных подрядных тендеров, где использовались бланки и оттиски печатей организаций, которые в процедуре переговоров участия не принимали. Документы от их имени необходимы были лишь для придания законности заключения договоров подряда с фирмой, представители которой в качестве благодарности отремонтировали квартиру главврача. "Также следствием установлены факты превышения служебных полномочий - в июне-декабре 2016 года она предоставила право проживания заместителю директора центра с семьей в номере категории "люкс" вместо приобретенных путевок в номер более низкой ценовой категории. Также было предоставлено безвозмездное пользование оздоровительными и медицинскими услугами в санатории. В результате действий указанных должностных лиц государству причинен ущерб на сумму более Br30 тыс. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более Br300 тыс.", - проинформировали в СК.

Следствием был назначен ряд экспертных исследований, которые проводились сотрудниками центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз. Также по поручению следователей контрольно-ревизионное управление Министерства финансов по Гомельской области провело документальную проверку деятельности санаторно-курортного учреждения.

По результатам расследования дела в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в Министерство здравоохранения и Министерство антимонопольного регулирования и торговли были внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В них предложены меры по совершенствованию системы распределения путевок в санатории, усилению контроля за соблюдением антимонопольного законодательства субъектами хозяйствования в сфере строительных услуг и исключения возможности проведения фиктивных торгов.

Действия каждой обвиняемой квалифицированы следствием по ч.2 ст. 426 УК (превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности) и ч.3 ст. 430 УК (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Вину они не признали, находятся под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-