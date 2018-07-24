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Замдиректора школы в Полоцком районе за приписку учебных часов приговорили к 2 годам с отсрочкой

Происшествия 24.07.2018 | 20:49

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вынесен приговор заместителю директора одной из школ Полоцкого района за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в Верховном суде Беларуси.

Сегодня суд Полоцкого района и города Полоцка рассмотрел уголовное дело по обвинению ранее не судимой 43-летней женщины, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК. Работая заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а также концертмейстером по совместительству в учреждении образования, с 1 сентября 2016 года по 11 декабря 2017-го, приписала себе 329,5 учебного часа, внеся в журналы индивидуальных учебных занятий недостоверные сведения о выполнении ею работы концертмейстера. Как заместитель директора по учебно-воспитательной работе, она эти ложные сведения об отработанном времени подписала и предоставила для утверждения директору учреждения образования. В результате чего незаконно получила зарплату - почти Br1,25 тыс.

Обвиняемая возместила причиненный ущерб по делу в полном объеме с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами. Также смягчающими вину обстоятельствами судом признаны чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года без штрафа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на 2 года 6 месяцев. Применена отсрочка исполнения назначенного наказания в виде лишения свободы на год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-

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Теги
Витебская область, Полоцк, суд, хищение, школы
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