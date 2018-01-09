Заместитель главврача Минской областной детской клинической больницы задержан за получение взятки

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе за получение взятки задержан заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Операция по задержанию проходила в поселке Колодищи. "Там заместитель главврача, ответственный за решение технических вопросов медучреждения, получил Br1 тыс. от предпринимателя. Суть вопроса заключалась в привлечении "нужного" подрядчика для проведения строительно-монтажных и отделочных работ на объектах больницы", - проинформировали в УВД.

Установлено, что 48-летний задержанный более семи лет работал в учреждении здравоохранения. Сейчас устанавливается его принадлежность к иным фактам противоправной деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК (получение взятки). Она предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-