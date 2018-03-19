Заметая следы, воришка поджег дом в Лидском районе

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства кражи и поджога жилого дома в Лидском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Ночью 18 марта хозяева частного дома в городе Березовка обнаружили пожар на кухне. С возгоранием они справились самостоятельно, однако, осмотрев помещение, заметили пропажу $1,1 тыс., Br160 и мобильного телефона. Хозяева обратились в милицию.

"Осмотревшие место происшествия следователи и эксперты обнаружили и изъяли предметы, свидетельствующие об умышленном поджоге дома. Дальнейшие следственные и процессуальные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия позволили установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый неработающий родственник хозяев дома", - отметил Сергей Шершеневич.

Как оказалось, в дом воришка проник через незапертые двери. После кражи поджег занавеску на окне и, убедившись, что загорелись другие предметы интерьера, поспешил скрыться. Впрочем, потратить похищенное он не успел.

В отношении молодого человека управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной повторно с проникновением в жилище (ч.2 ст.205 УУК), покушения на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью и с целью скрыть другое преступление (ч.1 ст.14 и ч.2 п.п.1,5,6,8 ст. 139 УК), а также умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом (ч.2 ст.218 УК).

В целях выяснения всех обстоятельств преступлений продолжаются следственные действия. Назначен ряд криминалистических и иных экспертиз. Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого. Устанавливается размер причиненного ущерба.-0-