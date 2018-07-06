Замгендиректора Гомельского завода литья и нормалей задержан за взятку

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель гендиректора Гомельского завода литья и нормалей задержан за взятку, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В производстве управления Следственного комитета по Гомельской области находится уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ОАО "Гомельский завод литья и нормалей" и иных лиц, которые подозреваются в совершении коррупционных преступлений. "Согласно материалам уголовного дела, замгендиректора совместно с начальником отдела организовал закупку у одного из постоянных поставщиков комплектующих для нужд завода. За благоприятное решение вопроса, входящего в их компетенцию, гендиректор предприятия-поставщика передал им в качестве взятки 1 млн российских рублей", - проинформировала Мария Кривоногова.

Фигуранты уголовного дела, в том числе взяткодатель, задержаны правоохранителями с поличным. Подозреваемые заключены под стражу. Готовятся материалы для предъявления им обвинений.-0-