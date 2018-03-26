Замначальника управления, строящего вторую ВПП в аэропорту Минск, задержан за взятку

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника стройуправления, занимающегося возведением второй взлетной искусственной полосы Национального аэропорта Минск, задержан за взятку, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Установлено, что мужчина систематически получал деньги от руководителей субъектов хозяйствования, которые привлекались к выполнению работ по инвестпроекту. Так, в 2017 году за предоставление объемов строительных работ должностное лицо получило "поощрение" в размере $15 тыс. в эквиваленте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия. Мужчина заключен под стражу, отрабатывается информация о получении им взяток от представителей других коммерческих структур.-0-