Замначальника управления, строящего вторую ВПП в аэропорту Минск, задержан за взятку

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника стройуправления, занимающегося возведением второй взлетной искусственной полосы Национального аэропорта Минск, задержан за взятку, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Установлено, что мужчина систематически получал деньги от руководителей субъектов хозяйствования, которые привлекались к выполнению работ по инвестпроекту. Так, в 2017 году за предоставление объемов строительных работ должностное лицо получило "поощрение" в размере $15 тыс. в эквиваленте.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия. Мужчина заключен под стражу, отрабатывается информация о получении им взяток от представителей других коммерческих структур.-0-
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