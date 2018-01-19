Зампреда Стародорожского райисполкома подозревают в хищениях на предыдущей должности

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Стародорожского райисполкома подозревается в хищениях на предыдущей должности, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Мужчина с февраля 2016 и по июль 2017 года работал в должности руководителя государственного предприятия. "Злоупотребляя служебными полномочиями и используя электронные карты возглавляемой организации, он похитил 685 л дизельного топлива на АЗС в Старых Дорогах. После похищенное топливо было списано на технику предприятия", - сказал начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.

Основания полагать, что один из заместителей председателя Стародорожского районного исполнительного комитета причастен к совершенным ранее хищениям топлива появились у правоохранителей во время мероприятий по оперативному сопровождению расхода бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрограммы "Развитие аграрного бизнеса Беларуси на 2016-2020 годы". "С аргументаций борцов с экономическими преступлениями согласились в прокуратуре Стародорожского района. В результате в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Проводится расследование", - проинформировал Владимир Емельянов.

Сотрудники УБЭП УВД Минского облисполкома продолжают проверочные мероприятия по реализации госпрограммы "Развитие аграрного бизнеса Беларуси на 2016-2020 годы" на территории Минской области.-0-