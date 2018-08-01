1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая магазином Duty Free в Гродненской области подозревается в присвоении 15 тыс. евро, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Преступная схема, по информации милиции, была создана с помощью дисконтной системы, которую ввели в магазине в 2014 году. "Если у клиента не имелось дисконтной карты, то продавец брал карточку, оформленную на вымышленного человека, и незаметно проводил по терминалу. После чего покупателю давалась сдача без скидки, а разница затем изымалась из кассы. В конце рабочего дня "черная" выручка передавалась заведующей магазина. По предварительным подсчетам, сумма дохода варьировалась от 15 до 20 евро в день. За четыре года заведующая получила 15 тыс. евро", - рассказали в УВД.

Схему раскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями во время ревизионных мероприятий. Сейчас проводится проверка. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.211 УК (присвоение либо растрата в особо крупном размере).-0-