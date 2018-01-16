Заведующая минским общежитием несколько лет получала зарплату несуществующих работников

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали 51-летнюю заведующую общежитием одного из строительных предприятий Минска по подозрению в хищении денег путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"С октября 2010-го по ноябрь 2017 года она фиктивно трудоустроила мужчину на должность технического персонала, что позволило ей завладеть за этот период более Br18 тыс. Также установлено, что с января 2012 по июль 2017 года в данном общежитии фиктивно работала женщина в подобной должности. Начисленная заработная плата несуществующей работнице составила Br15 тыс.", - рассказали в милиции.

Оба человека ранее работали на самом деле в этом общежитии, но после трудоустройства на другие рабочие места передали банковские карточки заведующей, которая их не уволила и обналичивала ежемесячно деньги реально несуществующих работников.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Проводятся разбирательства.-0-