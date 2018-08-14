Заведующий магазином в Минске подозревается в хищении около Br65 тыс.

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий минским магазином подозревается в хищении около Br65 тыс. выручки, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела в отношении заведующего одним из столичных магазинов бытовой химии и косметики ведет Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета. "Установлено, что 43-летний мужчина злоупотреблял служебными полномочиями и в текущем году предоставлял в бухгалтерию организации фиктивные документы о сдаче денежной выручки магазина. Разницу реально полученной выручки и указанной в документах он присваивал себе, в результате чего завладел около Br65 тыс.", - рассказали в СК.

Противоправная деятельность должностного лица была выявлена сотрудниками УБЭП ГУВД Мингорисполкома и ОБЭП УВД администрации Октябрьского района Минска. Действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере).

Допрашиваются свидетели, анализируется бухгалтерская документация, принимаются меры к отысканию имущества, подлежащего аресту, в целях возмещения причиненного преступлением вреда. Расследование продолжается.-0-