8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий отделением поликлиники в Минске выписывал больничные за взятки, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники милиции с поличным задержали заведующего травмо-хирургическим отделением, который за выдачу фиктивного листка нетрудоспособности получил взятку. "При разбирательстве врач признался в том, что выписывал фиктивные больничные и вознаграждение за них всегда устанавливал по своему усмотрению. Пациенты сами находили его, чтобы за взятку оформить документ. Оперативники выявили 29 подобных фактов", - рассказали в ГУВД.

Первомайским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК (получение взятки).-0-