29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование аварии со сгоревшим на МКАД автомобилем, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего водителя автомобиля МАЗ в совершении ДТП, где погиб мужчина и еще один получил тяжелые травмы. "По данным следствия, днем 30 ноября 2017 года водитель МАЗа ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Шаранговича и врезался в стоящий автомобиль "Дачиа". В результате этого легковушка сместилась вперед и въехала в микроавтобус "Пежо", с которым ранее столкнулась. Машины стояли с включенными аварийными сигнализациями, а водители и пассажиры "Дачиа" и "Пежо" при этом находились в автомобилях", - рассказала Марина Дранькова.

От полученных в результате ДТП травм скончался 39-летний пассажир "Дачиа". В микроавтобусе тяжелые повреждения получил 40-летний пассажир. После столкновения МАЗ и "Дачиа" загорелись. Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, это случилось из-за воспламенения паров бензина, который вытекал из поврежденного при аварии топливного бака легковушки.

Следователи установили, что водитель грузовика ехал со скоростью около 63 км/ч и имел возможность предотвратить столкновение. "По выводам следствия, основная причина аварии - личная невнимательность и недисциплинированность водителя МАЗа. В том числе он пользовался мобильным телефоном за рулем, что отвлекало от должного восприятия и контроля дорожной обстановки и не позволяло своевременно реагировать на ее изменения, несмотря на наличие гарнитуры", - проинформировала Марина Дранькова.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело прокурором направлено в суд для рассмотрения.-0-