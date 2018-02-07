7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование дела об ограблении курьера минского интернет-магазина, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По результатам расследования действия фигуранта квалифицированы по ч.3 ст.206 (грабеж, совершенный повторно, в крупном размере) и по ч.1 ст.380 (использование заведомо подложного документа) УК. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.

Как сообщалось, вечером 15 ноября 2017 года в милицию обратился 46-летний курьер, который сообщил, что неизвестный похитил у него фотоаппарат стоимостью более Br6 тыс. Потерпевший пояснил, что находится в запертой съемной квартире по ул. Кузьмы Чорного, куда его пригласил заказчик дорогостоящей техники. Прибывшие на место сотрудники органов внутренних дел связались с собственницей жилья. Она открыла дверь квартиры и объяснила, что сдавала ее на сутки мужчине, который не предоставил паспорт.

Курьер приехал по назначенному адресу на автомобиле, где состоялась встреча с потенциальным покупателем, оформившим заявку через интернет-магазин. Тот попросил пройти в дом, чтобы проверить работу товара. Когда курьер зашел в помещение, мужчина запер за ним дверь и скрылся. Окна в квартире были закрыты, а съемные ручки на оконных рамах отсутствовали.

Подозреваемый был задержан в хостеле, где временно остановился. 40-летний мужчина оказался гражданином России, он приехал в Беларусь 11 ноября, несколько дней проживал, предоставив чужое водительское удостоверение с фотографией человека, похожего на него. Следствие установило, что за несколько часов до хищения фотоаппарата он попытался по аналогичной схеме завладеть техникой стоимостью свыше Br6,6 тыс. у другого курьера, однако не довел свой умысел до конца. При себе у него были похищенный фотоаппарат и утюг, принадлежащий хозяйке квартиры.

Мужчине 17 ноября 2017 года было предъявлено обвинение, он был заключен под стражу.-0-