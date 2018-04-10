Завершено расследование дела по убийству двух вальщиков леса в Московской области

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование дела участника убийства двух вальщиков леса в Московской области, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Сенненского района, которому предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений. Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и направления в суд.

"Расследование велось как на территории России, так и Беларуси - после принятия уголовного дела к производству следователями Витебска. Сбежавшему в Беларусь 33-летнему жителю Сенненского района в сентябре прошлого года было предъявлено обвинение в убийстве по п.п.1, 6, 15 ч.2 ст.139, ч.1 ст.14 и п.п.1, 6, 15 ч.2 ст.139 УК Беларуси. Он находится под стражей", - проинформировала Светлана Сахарова.

Во время предварительного расследования проведены очные ставки, опознание, допросы свидетелей. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз: дактилоскопических, трасологических, медико-криминалистической, судебно-генетических, судебно-медицинских, а также молекулярно-генетической судебной экспертизы. Предметы, обнаруженные при осмотре места происшествия в феврале 2014 года, одежда, изъятая у обвиняемых и потерпевших, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

Как сообщалось, 23 февраля 2014 года между бригадами вальщиков леса из Беларуси, находившимися на заработках в Московской области, произошел конфликт. В состоянии опьянения четверо мужчин одной бригады избили троих знакомых из второй бригады. В результате двое из них скончались на месте, третий был госпитализирован.

Двое из нападавших были задержаны на следующий день после убийства и затем осуждены в России. Двое других мужчин скрылись от правоохранителей и вернулись в Беларусь, где в августе 2016 года один из них по месту жительства в Толочинском районе был убит.-0-