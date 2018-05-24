Завершено расследование ДТП с 5 пострадавшими в Оршанском районе

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование ДТП с пятью пострадавшими в Оршанском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о ДТП у д.Купелка, где пострадали пять человек. Авария произошла утром 18 января - столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковая Mitsubishi Galant. Житель Могилева за рулем микроавтобуса ехал в направлении Витебска со стороны Орши с пассажирами в салоне, трое из которых не были пристегнуты ремнями безопасности.

"Водитель не обеспечил безопасные условия дорожного движения и перевозки, проявил невнимательность и неосмотрительность к дорожной обстановке - не учел наличие участков дороги с незначительным снежным покрытием и не справился с управлением автомобилем, - рассказала Светлана Сахарова. - Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Galant, у водителя которого в сложившейся ситуации не было технической возможности экстренно затормозить. От удара микроавтобус выбросило в кювет, а легковушку развернуло".

Находившиеся в автомобиле Volkswagen Transporter пассажиры - 34-летняя, 50-летняя женщины и 34-летний мужчина получили тяжелые травмы. Также в аварии пострадали 45-летний пассажир и 24-летний водитель Mitsubishi Galant.

"Водителю микроавтобуса предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст.317 УК). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемый в ходе следствия принял меры к добровольному возмещению причиненного вреда потерпевшим", - отметила Светлана Сахарова.

К материалам уголовного дела приобщены заключения по судебно-медицинским, автотехническим, психиатрической, судебно-генетической экспертизам. При осмотре автомобиля Volkswagen Transporter установлено, что эксплуатация автомобиля с имевшимися на нем шинами запрещена. Остаточная высота рисунка протектора была менее нормы в 4 мм.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-