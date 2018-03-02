Завершено расследование ДТП с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими в Дзержинском районе

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование ДТП в Дзержинском районе, где два человека погибли, а четыре тяжело пострадали. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о смертельной аварии, которая произошла 8 сентября 2017 года на автодороге Заславль - Дзержинск - Озеро с участием двух автомобилей Volkswagen Passat. Обвиняемым по уголовному дело признан 19-летний житель Дзержинского района. Он в момент ДТП был за рулем одной из легковушек.

По данным следствия, парень вместе с тремя знакомыми мужчинами, один из которых - владелец авто, ехал в сторону Заславля. "У д.Путчино, в месте, где обгон запрещен знаком и разметкой, он выехал на встречную полосу. В результате столкнулся с автомобилем такой же марки, где находилась семья из трех человек. От полученных повреждений на месте погибли два пассажира - мужчина в одном и женщина во втором авто, еще четверо с тяжкими телесными повреждениями были госпитализированы", - рассказала Татьяна Белоног.

По ее словам, во время расследования молодой человек давал противоречивые показания. В том числе он говорил, что выехал на встречную полосу по причине якобы внезапно возникшей неисправности. "Для установления обстоятельств проводились допросы участников, очные ставки, следственные эксперименты, а также прочие следственные действия и исследования. Согласно результатам экспертиз, каких-либо признаков ненормативного режима функционирования элементов и системы автомобиля до момента происшествия обнаружено не было, - отметила Татьяна Белоног. - Кроме того, молодой человек ехал с превышением скорости - с учетом его водительского стажа он мог двигаться только 70 км/ч. Согласно собранным данным, полученным следственным и экспертным путем, были опровергнуты различные версии, выдвигаемые обвиняемым".

Следствие установило, что 19-летний парень создал своими неоправданными действиями угрозу безопасности дорожного движения. Он совершил маневр обгона, и это состоит в прямой причинной связи с наступившими трагическими последствиями.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть двух лиц), он находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-