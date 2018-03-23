23 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске завершено расследование ДТП в Городокском районе, в котором погибли пять человек. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в деревне Дрожаки, в результате которого погибли 5 человек и пострадала девушка.

Как сообщалось, авария произошла 5 ноября. Водитель легковушки "Вольво" в 22.40 не справился с управлением, в результате чего автомобиль стал двигаться в боковом заносе вправо, съехал в правый по ходу движения кювет, наехал на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и четверо пассажиров погибли на месте происшествия. Ехавшей в качестве пассажира девушке причинены тяжкие телесные повреждения.

Пять человек погибли в аварии в Городокском районе Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что на автодороге М8 граница России - Витебск - Гомель - граница Украины (на въезде в деревню Дрожаки) легковой автомобиль врезался в дерево.

Следователями был проведен совместно с экспертами осмотр места происшествия. Сотрудники ГАИ оказывали помощь, регулируя движение на осматриваемом участке дороги, а также при следственном эксперименте, по результатам которого назначена и проведена автотехническая экспертиза, позволившая установить скорость движения автомобиля.

На основании полученных данных и показаний водителя автомобиля скорой помощи (его за некоторое время до аварии обогнала легковушка) удалось восстановить дорожную ситуацию незадолго до ДТП.

"При обгоне легковой автомобиль стало заносить, и он съехал в кювет. Остановившись, водитель скорой медицинской помощи увидел, что "Вольво" совершил наезд на придорожное дерево. С фельдшером они спустились к автомобилю, который разорвало на две части. Медицинский работник осмотрела всех пострадавших и определила, что только у одной девушки имеются признаки жизни. Потерпевшую перенесли в УАЗ и увезли в больницу", - сказала Светлана Сахарова.

Анализируя материалы уголовного дела, следствие пришло к выводу, что в момент дорожно-транспортного происшествия автомобилем управлял владелец, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перевозил с непристегнутыми ремнями безопасности пять пассажиров. Выполняя обгон на скорости 135 км/ч (значительно превышая допустимую на этом участке дороги), не справился с управлением.

В действиях 23-летнего водителя усматриваются признаки состава преступления по ч.5 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"В связи с тем что человек, которого следовало привлечь к уголовной ответственности, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, производство предварительного расследования по уголовному делу прекращено", - резюмировала представитель УСК.-0-

Фото УСК по Витебской области.