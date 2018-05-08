8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование коррупционного дела экс-директора департамента Госстандарта. Об этом в прямом эфире программы "Причины и следствие" на "Альфа Радио" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК завершено расследование в отношении уже бывшего директора Департамента контроля и надзора за строительством Госкомитета по стандартизации. Выявленные в ходе расследования факты коррупционных преступлений затронули важнейшие аспекты деятельности органов государственного строительного надзора.

"Установлено, что начальник специализированной инспекции департамента - впоследствии он был назначен директором - при пособничестве своей супруги и знакомого, который также занимал должность в департаменте, использовал свои должностные полномочия и получил взятки от представителей коммерческих организаций. Взятки он брал деньгами, мебелью, другим имуществом. Общая сумма - более $39 тыс., - рассказала Юлия Гончарова. - Во всех случаях взятки передавались за благоприятное решение вопросов по выдаче разрешений на производство строительно-монтажных работ на объектах и заключений о соответствии требованиям технических нормативно-правовых актов и проектной документации".

Вынесено постановление о передаче дела прокурору для направления в суд.

Как сообщалось, в октябре 2017 года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси пресекли противоправную деятельность руководителя департамента. Операцию по изобличению взяточника правоохранители провели в несколько этапов. В Минском районе при получении взятки в размере $20 тыс. был задержан житель столицы, который ранее также занимал высокую должность в одной из инспекций департамента Государственного комитета по стандартизации. Согласно показаниям задержанного, деньги предназначались для передачи действующему руководителю департамента Государственного комитета по стандартизации. В результате чиновник и его пособник были задержаны.

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