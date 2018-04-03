Завершено расследование убийства мужчины в жодинском магазине

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела об убийстве мужчины в магазине сантехники в Жодино, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Убийство произошло 14 декабря прошлого года - 67-летний пенсионер сообщил в милицию о том, что из обреза охотничьего ружья он застрелил в магазине своего знакомого. Мужчина был задержан, в момент совершения преступления он был трезв.

Расследование установило, что решение жителя Жодино об убийстве было осознанным: он испытывал неприязнь к знакомому и его семье в связи с длительными судебными разбирательствами по вопросам раздела наследства. "Фигурант незаконно приобрел и хранил обрез, а также 21 патрон. Согласно показаниям, он на автомобиле подъехал к магазину, чтобы поговорить со своим знакомым по судебному делу. При этом взял с собой пакет с обрезом и патронами. Когда зашел внутрь, предприниматель находился за прилавком один. Во время словесного конфликта фигурант направил в его сторону обрез и выстрелил. От полученного ранения мужчина скончался на месте", - рассказала Татьяна Белоног.

Мужчина в Жодино застрелил из обреза знакомого в магазине По предварительным сведениям, 63-летний житель Жодино умышленно совершил убийство 40-летнего мужчины, находившегося в помещении магазина, выстрелив с близкого расстояния. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Проведены допросы, осмотры, обыски, получены результаты экспертиз, в том числе судебно-психиатрической. Согласно ей, мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта не находился.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 139 УК (убийство) и ч. 2 ст. 295 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов). Он находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-