Завершено расследование жестокого убийства минчанина

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование жестокого убийства жителя Минска, сообщили БЕЛТА в СК.

В совершении убийства с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса) обвиняется 60-летний житель Дзержинского района Минской области.

Как рассказали в СК, 3 марта текущего года от жительницы д. Павелково Дзержинского района в милицию поступил звонок о совершенном соседом преступлении. В доме обвиняемого она обнаружила тело мужчины с признаками смерти криминального характера. Потерпевшим оказался 39-летний житель Минска. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у мужчины обнаружены рубленые раны, повреждения, которые образовались от множественных травматических воздействий.

По подозрению в совершении убийства был задержан хозяин дома, местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Расследование установило, что потерпевший в течение месяца проживал у фигуранта, скрываясь от участкового инспектора милиции в ходе проводимой проверки в отношении него по факту неуплаты алиментов.

"Согласно показаниям задержанного после совместного распития спиртных напитков гость оскорбительно высказался в его адрес, и хозяин стал его выгонять. В ходе ссоры обвиняемый нанес множество ударов топором в область головы потерпевшего", - проинформировали в Следственном комитете.

Во время расследования проведены проверки показаний на месте, допрошены свидетели, получены результаты проведенных специалистами управления ГКСЭ по Минской области исследований. По заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, подследственный отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в отношении обвиняемого с начала следствия, не изменялась.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-