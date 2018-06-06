Завобщежитием в Минском районе фиктивно трудоустроила сестру дворником

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая общежитием в Минском районе фиктивно трудоустроила свою родную сестру в качестве дворника, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора района Алеся Кохнович.

Проверку проводила прокуратура района совместно с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Установлено, что завобщежитием в 2016 году фиктивно трудоустроила свою родную сестру в качестве дворника общежития и вносила недостоверные сведения в табели учета рабочего времени об отработанных часах. На их основании бухгалтерия начисляла "дворнику" заработную плату, хотя трудовые обязанности женщина не выполняла. Фактически работу выполняло третье лицо.

Кроме того, трудоустройство явилось основанием для предоставления жилого помещения в общежитии.

Прокуратура района возбудила уголовное дело в отношении заведующей по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-