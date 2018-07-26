Женщина и двое детей погибли при ДТП в Каменецком районе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина и двое ее детей погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Каменецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 8.15 на автодороге Р83. "По предварительной информации, водитель грузового МАЗа при выезде со второстепенной дороги на трассу Р83 не предоставил преимущество автомобилю "Рено Мастер" под управлением жителя Бреста. В результате произошло столкновение. На месте происшествия погибли мальчики 2 и 5 лет и их мать. Водитель "Рено" с тяжелыми травмами был госпитализирован. Мужчина за рулем МАЗа не пострадал", - рассказали в ГАИ.

На месте ДТП работают Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа.-0-

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