Женщина погибла под колесами автомобиля в Витебске

11 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске молодой водитель насмерть сбил 56-летнюю женщину. Подробности происшествия корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Смертельное ДТП случилось сегодня в 18.45 на ул. Зеленогурской. Водитель 1999 года рождения на автомобиле BMW наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

По словам очевидцев, когда женщина переходила проезжую часть, по дороге двигалось два автомобиля. Первый пропустил пешехода, а второй не заметил человека за машиной и не смог вовремя затормозить. В результате женщина оказалась под колесами BMW.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.-0-