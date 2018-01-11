Женщина погибла под колесами автомобиля в Витебске

11 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске молодой водитель насмерть сбил 56-летнюю женщину. Подробности происшествия корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Смертельное ДТП случилось сегодня в 18.45 на ул. Зеленогурской. Водитель 1999 года рождения на автомобиле BMW наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
По словам очевидцев, когда женщина переходила проезжую часть, по дороге двигалось два автомобиля. Первый пропустил пешехода, а второй не заметил человека за машиной и не смог вовремя затормозить. В результате женщина оказалась под колесами BMW.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.-0-
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