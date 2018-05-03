Женщина погибла под колесами поезда в Гомельском районе

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе под колесами поезда погибла 64-летняя женщина, сообщил корреспонденту БЕЛТА гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.
Трагедия произошла утром 2 мая на станции Кореневка. Машинист дизель-поезда Куток-Гомель увидел, что к железнодорожному переезду подошла женщина. Он подал предупреждающие звуковые сигналы. Когда поезд приблизился к переезду примерно на расстояние 100 м, женщина стала между рельсами лицом к движущемуся составу. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать смертельной трагедии не удалось.
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Со слов односельчан погибшей, она злоупотребляла спиртными напитками", - отметил Сергей Казакевич.
Еще один инцидент на железной дороге произошел вечером 30 апреля в Рогачевском районе на перегоне Сверково-Рогачев. 52-летний житель райцентра переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте. В это время по пути двигался поезд Кишинев-Санкт-Петербург. От удара локомотивом мужчину отбросило. В результате он получил открытый перелом плечевого сустава и был госпитализирован. "Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка", - сказал гомельский транспортный прокурор.
По информации Сергея Казакевича, с начала года в Гомельской области на железной дороге погибли три человека, еще три получили травмы. Он отметил, что железная дорога является местом повышенной опасности и требует максимальной внимательности, бдительности, осторожности и безусловного соблюдения всех правил поведения.-0-
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