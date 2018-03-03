3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина погибла в результате двойного наезда на трассе М1 под Дзержинском, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.
Вчера около 19.30 неустановленная машина, которая ехала по трассе в сторону Минска по крайней правой полосе, сбила 43-летнюю жительницу д. Дягильно. "После этого она попала под колеса микроавтобуса "Форд". В результате женщина погибла. На территории Минской области введен план "Перехват", - проинформировали в ГАИ.
Женщина не была обозначена световозвращающими элементами.-0-
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