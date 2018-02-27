27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина с 10-летним сыном пострадали в ДТП в Слуцком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 26 февраля около 16.40 на 373-м км автодороги граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи. "Женщина-водитель на автомобиле "Вольво S60" не справилась с управлением, в результате машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель и ее 10-летний сын с полученными телесными повреждениями были доставлены в больницу", - проинформировали в УГАИ.

Женщина и мальчик были пристегнуты ремнями безопасности, это уберегло их от более серьезных травм. Предварительная причина аварии - усталость водителя.-0-