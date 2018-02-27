Женщина в Национальном аэропорту Минск пыталась провезти 11,5 кг серебряных украшений

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники таможни "Минск-2" обнаружили 11,5 кг серебряных ювелирных изделий при попытке их ввоза на территорию ЕАЭС без декларирования и уплаты таможенных платежей. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Уроженка Карелии прибыла в Национальный аэропорт Минск авиарейсом Киев - Минск и проследовала по зеленому коридору, предназначенному для перемещения товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию. Вид и вес перемещаемого багажа вызвал подозрение у таможенников, в связи с чем женщине предложили пройти через красный коридор. По результатам осмотра вещей с помощью сканирующей техники было принято решение о проведении таможенного досмотра.

Среди личных вещей женщины была обнаружена партия украшений и аксессуаров из серебра, расфасованных в мешочки: более 1 тыс. единиц брошей, цепочек, запонок, зажимов, пуговиц, пряжек, застежек и других предметов. Владелица багажа пояснила, что приобрела партию ювелирных изделий в Турции для последующей продажи.

По факту незаконного перемещения партии украшений и аксессуаров таможней "Минск-2" начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Беларуси.-0-