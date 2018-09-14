Женщина в Слуцком районе скончалась после нападения ос

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина в Слуцком районе скончалась после укуса ос, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Несчастный случай произошел утром 12 сентября на одной из дач в Слуцком районе. "По предварительным данным, после укуса ос женщине стало плохо. Ее супруг вызвал скорую. Однако, несмотря на реанимационные мероприятия, женщина скончалась", - сказала Татьяна Белоног.
Проводятся проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств. Точную причину смерти поможет установить судебно-медицинская экспертиза.-0-
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