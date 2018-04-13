13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина выпала из окна многоэтажки в Могилеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

"20-летняя жительница Могилевского района выпала из окна квартиры знакомых на 7 этаже 12 апреля около 16.20. Ее госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой, переломами", - сказал Дмитрий Игнатович.

На место происшествия выезжала следственная оперативная группа Ленинского РОВД Могилева. По предварительной информации, компания в квартире в момент инцидента распивала спиртное.

Проверку проводит Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета.-0-